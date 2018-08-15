Gazişehir ofansif orta saha arıyor

Yalçın Koşukavak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadrolarının büyük oranda oluştuğunu söylerken, ofansif yönü güçlü orta saha ihtiyaçlarına dikkati çekti.

Kadrolarındaki Prince Segbefia ve Samican Keskin'in oyun karakteri olarak defansif orta saha olduklarını anlatan Koşukavak, "Bu oyuncular oyunun defansif tarafını daha fazla oynamayı seven isimler. Bize final pası atacak ve dripling yapacak orta saha oyuncuları lazım. Ne yazık ki bu bahsettiğimiz tarz da bir oyuncu Türkiye'de yok. Öte yandan yabancı sınırı da belli. Zaten yabancıdan bu kulüp illallah etmiş. 'Bir tane daha yabancı alayım.' diyemiyoruz. O yüzden kilit pasları atacak yerli bir oyuncu arıyoruz." diye konuştu.

Ofansif orta saha arayışlarında bir takım temasları bulunduğunu dile getiren Yalçın Koşukavak, "Tabii ki transfer kolay olmuyor. 'Burası Gazişehir, verelim parayı, alalım oyuncuyu.' diyemeyiz. İnce eleyip sık dokuyarak, en doğru transferi, kulübümüzün menfaatlerine uygun şekilde gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"DEPLASMANDA NASIL OYNANMASI GEREKİYORSA, ÖYLE OYNADIK"

Koşukavak, ligin ilk haftasında yaptıkları Denizlispor maçında kötü oynadıkları yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

Denizlispor maçındaki performanslarını, "Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa, öyle oynadık." sözleriye değerlendiren Koşukavak, şunları söyledi:

"Kötü oynamadık. Deplasmanda 4 net pozisyonumuz var. Bir tane de Denizlispor'un çok net pozisyonu var. O gol olsa, maç başka krizlere gider. Geriye düşeriz ve skoru dengelemeye çalışırız. Deplasmanda kompak olarak oynayabiliyoruz. Top rakipteyken savunma yapabiliyoruz. Öyle kolay olmuyor bu işler. Zamana ihtiyacımız olduğunu söyledim. Top bizdeyken bazı oyun planlarını gerçekleştirebilmek için zamana ihtiyacımız var. Geçen hafta oynanan en zor maç bizimkiydi. Oradaki teknik direktör de bazı şeylerle uğraşmayı sever. Bir nevi taktik savaşıydı. Aut atışıyla pozisyona girdik ve bu şekilde gol attık. Ben bir hafta, 'Aut atışından nasıl pozisyona gireriz?' diye çalıştım. Maçtan önce de, 'Aut atışından gol olacak.' dedim. Başarılı olduk ama insan böyle haksız eleştirilere de üzülüyor."