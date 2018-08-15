Hakem VAR’ı dinleyip penaltı verdi. 8 maçta VAR

Süper Lig
'de uygulamaya başlanan Video Yardımcı Hakem
(VAR) sistemi, ilk haftaya damgasını vurdu. Geçen sezon Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ve final maçlarında uygulamaya koyulan VAR, Süper Kupa maçının ardından Süper Lig'de de uygulandı. Yalnızca maçın seyrini değiştiren kararlardaki bariz hataları düzeltmek için devreye sokulan ve nihai kararı her zaman orta hakemin verdiği sistemden, ilk haftadaki 9 karşılaşmanın 8'inde yararlanıldı. BİR MAÇTA UYGULANMADI
Kimi kulüpler VAR tarafından verilen kararlara itirazlarda bulunurken, bazıları da kararların doğruluğunu savundu. VAR sistemi, Süper Lig'in ilk haftasında sadece Başakşehir-Trabzonspor maçında faaliyete geçirilmedi. Ligde bu karşılaşma dışındaki 8 müsabakada hakemler en az bir karar için VAR sistemine başvuruda bulundu.