Kenan Karaman ve Taylan Duman, Bundesliga'ya damga vurmak istiyor

Fortuna Düsseldorf'un dün akşam VfL Benrath 06 ile oynadığı hazırlık maçında forma giyen milli oyuncu Kenan Karaman, karşılaşmanın ardından yeni hedeflerini anlattı.



Geçen sezon yeniden Bundesliga'ya yükselen Fortuna Düsseldorf'un önemli oyuncuları arasında yer alan 24 yaşındaki Kenan Karaman, "Bu sezon en büyük hedefimiz ligde kalmak. Bunun için ben de elimden geleni yapacağım. Yeni formamla Bundesliga'da daha fazla maça çıkarak ve goller atarak takıma katkı sağlamayı hedefliyorum. İnşallah iyi bir sezon geçiririz" dedi.



Düsseldorf ve çevresinde Türklerin yoğun olarak yaşamasını kendisi için bir şans olduğunu belirten Kenan Karaman, "Vatandaşlarımızın desteği her Türk futbolcusu için gurur vericidir, ben de inşallah bölgede yaşayan Türk spor sevenlerin desteğini statta da görürüm" diyerek, Türk taraftarlara destek çağrısı yaptı.



"MİLLİ TAKIMDA YENİ BİR ŞEY DOĞUYOR"



A Milli Futbol Takımı ile ilgi soruya da Kenan Karaman, şu ifadelerle yanıt verdi:



"Milli Takım'ın daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Milli Takım, yeni bir yapılanma içerisinde ve çok iyi bir hocamız var, bir çok şeye değer veriyor. İnşallah önümüzdeki maçlarda iyi sonuçlar alırız. Milli takımda yeni bir şey doğuyor diyebilirim, inşallah bunu gelecek maçlarda sahada gösteririz."



"KARARINA SAYGI GÖSTERİLMELİ"



Bir süre önce Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil ile ilgili soruya da Kenan Karaman, "Bu konuda bir yorum yapmak istemiyorum, şahsi fikridir, herkesin saygı göstermesi gerekiyor" cevabını verdi.





FORTUNA'DA YENİ BİR TÜRK YILDIZ DAHA MI DOĞUYOR?



Uzun süredir Fortuna Düsseldorf'un genç takımlarında forma giyen ve bir süre önce A takıma yükselen Taylan Duman da, VfL Benrath 06 ile oynanan hazırlık maçında ortaya koyduğu başarılı futbolla taraftardan büyük alkış aldı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Taylan Duman, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Çok iyi bir kadromuz ve hocamız var. Takımda arkadaşlık ortamı süper. Kaan Ayhan, Gökhan Gül ve Kenan Karaman ile çok iyi anlaşıyoruz. Takım halinde iyi bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.



FORTUNA GOL YAĞDIRDI



Bundesliga'nın başlamasına bir hafta kala son hazırlık maçını dün akşam Düsseldorf şehrinin bir başka ekibi olan ve geçen sezon Landesliga'dan bir alt kümeye Bezirksliga'ya (6.Lig) düşen VfL Benrath 06 ile oynadı. Futbol sevenlerin yoğun ilgi gösterdiği hazırlık maçını Fortuna Düsseldorf, 13-0'lık farklı skorla kazandı.



Karşılaşmada Kenan Karaman da, 31'inci dakikada takımının 4'üncü golüne imza attı. Ayrıca Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen diğer bir milli oyuncu Kaan Ayhan da maçın ikinci devresinde, Gökhan Gül de ilk devrede forma giydi.