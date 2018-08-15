Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ligin ilk haftasında en fazla gençlerine güvenen takım Bursaspor

Ligin ilk haftasında en fazla gençlerine güvenen takım

'in ilk haftasında , en fazla genç oyuncularına şans veren takım oldu. Ayrıca yeşil beyazlı ekipte 18 yaşındaki , şimdilik ligde forma giyen en genç oyuncu unvanını aldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 13:07 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 13:07
Ligin ilk haftasında en fazla gençlerine güvenen takım Bursaspor

'de ilk hafta sonunda genç oyunculara en fazla şansı verdi. Genç oyunculara verdiği değerle ön plana çıkan teknik direktör , ilk maçtan bunu gösterdi. Yeşil beyazlı takımın Fenerbahçe deplasmanında (18), Ertuğrul Ersoy (21), (23), Emre Taşdemir (23) ve Allano Lima (23) forma şans buldu. Böylelikle 23 yaş ve 23 yaşaltı oyuncu grubunda en fazla futbolcuyu sahaya süren spor'da Ertuğrul, Lima ve Furkan maça da ilk 11'de başladı.

3 TAKIMDAN 3'ER OYUNCU

Bursaspor'un dışında Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor Antalyalyaspor da gençlere önem verdi. İlk haftada 3 kulüp de söz konusu yaş gruplarındaki 3'er futbolcuyu sahaya sürdü. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür (19), Yusuf Yazıcı (21) ve Abdülkadir Parmak (23), Evkur Yeni Malatyaspor'da Sincere Seth (20), Ahmet Ildiz (21) ve Buğra Çağıran (23), Antalyaspor'da ise Doğukan Sinik (19), Jean-Armel Drole (20) ve Birkan Öksüz (22) ter döktü. Fenerbahçe'den de Eljif Elmas (18) ve (21), performanslarıyla ilk haftada öne çıkan genç oyuncular oldu.

EN GENÇ ATANASOV

İlk haftanın en genç oyuncusu ise Bursaspor'dan Jani Atanasov oldu. 18 yaşındaki Makedon oyuncu, dakikalar 87'yi gösterdiğinde oyuna girdi. Atanasov'un dışında ise Fenerbahçe'den Barış Alıcı, ligde süre alan en genç ikinci oyuncu olarak dikkat çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ligin ilk haftasında en fazla gençlerine güvenen takım Bursaspor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN