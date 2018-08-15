Medipol Başakşehir kafilesi İngiltere'ye gitti

Turuncu-lacivertli ekip, 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında yarın deplasmanda Burnley ile karşılaşacak.

İstanbul temsilcisi, Burnley kentindeki Turf Moor Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabaka için Atatürk Havalimanı'ndan Manchester'a hareket etti.

Medipol Başakşehir, karşılaşma öncesi son antrenmanını bu akşam Turf Moor Stadı'nda yapacak. İdman öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı ile bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

Havaalanında bir taraftar Adebayor'la fotoğraf çektirmek istedi. Fotoğraflarını da Attamah çekti ?? pic.twitter.com/VGfyCgJxNO — Sabah Spor (@sabahspor1) August 15, 2018