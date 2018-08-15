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kafilesi 'ye gitti

, İngiliz ekibi Burnley ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı için 'ye gitti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 13:47
Medipol Başakşehir kafilesi İngiltere'ye gitti

Turuncu-lacivertli ekip, 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında yarın deplasmanda Burnley ile karşılaşacak.

temsilcisi, Burnley kentindeki Turf Moor Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabaka için 'ndan Manchester'a hareket etti.

, karşılaşma öncesi son antrenmanını bu akşam Turf Moor Stadı'nda yapacak. İdman öncesinde teknik direktör ile bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

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Medipol Başakşehir kafilesi İngiltere'ye gitti
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