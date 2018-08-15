Quaresma'dan Şenol Güneş'e "Kırdıysam özür dilerim"

Akhisarspor maçında Şenol Güneş'in yaptığı üçüncü değişiklik sonrası ısınma yeleğini yedek kulübesine fırlatan Ricardo Quaresma, teknik direktör Şenol Güneş'ten görüşme talep etti. Tecrübeli çalıştırıcının odasına giden Portekizli yıldız, "Hareketim yanlış anlaşılmış, niyetim size tepki göstermek değildi. O an oyuna girmeyi çok istedim. Böyle anlaşılacağını düşünmemiştim. Sizi kırdıysam özür dilerim" dedi.

BEN TAKILMADIM, SEN DE TAKILMA...

GÜNEŞ'IN karşılığı ise "Sorun yok, ben yanlış anlamadım. Seni biliyorum. Oyunda olma isteğini ve arzunu da olumlu karşılıyorum. Sadece tavrına kırıldım. Adriano ile birlikte maçı nasıl yaşadığınızı gördüm. Ben bir karar verirken, maçın gidişatına ve oyuncumun durumuna göre karar veriyorum. O maçta, öyle gerekti. Ben takılmadım, sen de fazla takılma" oldu. Bu görüşme sonrası ikili arasındaki buzlar eridi ve olay tatlıya bağladı.