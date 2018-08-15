Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Quaresma'dan Şenol Güneş'e "Kırdıysam özür dilerim"

Quaresma'dan 'e "Kırdıysam özür dilerim"

'ın Portekizli yıldızı , 'e, “Yanlış anlaşıldım. Niyetim size tepki göstermek değildi.” dedi. Tecrübeli çalıştırıcı ise “Böyle şeyler olur, sorun yok.” karşılığını verdi.

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018
Quaresma'dan Şenol Güneş'e Kırdıysam özür dilerim

Akhisarspor maçında 'in yaptığı üçüncü değişiklik sonrası ısınma yeleğini yedek kulübesine fırlatan , teknik direktör Şenol Güneş'ten görüşme talep etti. Tecrübeli çalıştırıcının odasına giden Portekizli yıldız, "Hareketim yanlış anlaşılmış, niyetim size tepki göstermek değildi. O an oyuna girmeyi çok istedim. Böyle anlaşılacağını düşünmemiştim. Sizi kırdıysam özür dilerim" dedi.

BEN TAKILMADIM, SEN DE TAKILMA...

GÜNEŞ'IN karşılığı ise "Sorun yok, ben yanlış anlamadım. Seni biliyorum. Oyunda olma isteğini ve arzunu da olumlu karşılıyorum. Sadece tavrına kırıldım. Adriano ile birlikte maçı nasıl yaşadığınızı gördüm. Ben bir karar verirken, maçın gidişatına ve oyuncumun durumuna göre karar veriyorum. O maçta, öyle gerekti. Ben takılmadım, sen de fazla takılma" oldu. Bu görüşme sonrası ikili arasındaki buzlar eridi ve olay tatlıya bağladı.

Beşiktaş aradığı golcüyü Fransa'da buldu
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Quaresma'dan Şenol Güneş'e "Kırdıysam özür dilerim"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN