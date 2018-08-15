TFF 1. Lig Kulüpler Birliği'nde Mustafa Bozbağ yeniden başkan

Giresunspor Kulübü Başkanı Mustafa Bozbağ, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği başkanlığına yeniden seçildi.

Bozbağ başkanlığındaki yönetim kurulunda İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, Ümraniyespor Kulübü Başkanı Recep Yoğurtçu ve Denizlispor Kulübü Başkanı Mustafa Üstek yer aldı.

Mustafa Bozbağ, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bir yıllığına daha yürütecek.

Başkan Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden takımların maddi sorunlarına ve transfer yasaklarına değindi.

Kulüpler birliğinin seçimli toplantısında kulüplerin finansal sıkıntıları ve sıkıntıların sebebiyet verdiği sportif sonuçları değerlendirdiklerini aktaran Bozbağ, "Yapılan bu değerlendirmede, köklü kulüplerimizden bir bölümünün geçmiş yönetimlerin faaliyetlerinden kaynaklanan borçlar sebebiyle federasyon talimatları gereği uygulanan transfer yasağını kaldıramadığı, bu sebeple de transfer ettikleri futbolculara lisans çıkaramadıkları ve çoğunluğu altyapı takımlarından oluşan kadrolar ile mücadele etmek zorunda kaldıkları görülmüştür." ifadelerini kullandı.

Bozbağ, finansal sıkıntıların yol açtığı transfer yasağının Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden tüm kulüpleri etkilediğini ve ligin marka değerini düşürerek sportif rekabetin oluşmasını engellediğini kaydetti.

Başkan Mustafa Bozbağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Transfer yasağını kaldıramayarak altyapı futbolcuları ile mücadele etmek zorunda kalan kulüplerin adeta averaj takımı hüviyetine büründüğü, daha sezonun ilk haftası itibariyle düşmeyi kabullendiği ve 2017-2018 futbol sezonundaki Gaziantepspor örneğinde olduğu gibi on yıllarca yıllık tarihi olan şehir takımlarımızın yok olduğu ve sahipsiz kaldığı kamuoyunun malumudur. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar da dikkate alınarak güzide kulüplerimizin dağılması ve yok olmasına müsaade edilmemesi gerektiğini düşündüğümüzü ve bu uğurda futbolun tüm paydaşlarının üzerine düşeni yapması gerektiğine inandığımızı önemle vurgulamak isteriz."

Futbol federasyonunun kulüplerin yaşayabilmesi için gerekli adımları atmasınını isteyen Bozbağ, "Anılan durumdaki kulüplerimizden alacaklı olan gerek futbolcu, gerek futbolcu menajeri gerekse de kulüpler olmak üzere tüm futbol ailesi üyelerinin öncelikle kendi alacaklarını tahsil edebilmek adına bu kulüplerimizin yaşaması için gerekli transfer tescillerinin yapılmasına müsaade etmesini talep ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Eskişehirspor Kulübünün içinde bulunduğu maddi sıkıntıya değinen Bozbağ, "Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'un anılan sorunların belirtilen şekilde çözülememesi halinde ligden çekilme kararı aldığını ve bir büyük camianın daha yok olma noktasına geldiğini, bunun yanı sıra Kardemir Karabükspor ve Elazığspor'un da aynı zorluklarla mücadele etmekte olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.