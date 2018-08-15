Trabzonspor'dan borç açıklaması

Trabzonspor, resmi internet sitesinden, 19 Temmuz 2018 ila 13 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri ödemelere ilişkin detaylı bir tablo yayınladı. Kulübün Finsanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, bu süreçte 180 milyon 031 bin 586 TL ödeme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Bordo mavili ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüzün Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, göreve geldikleri günden bu zamana kadar 180 milyon 031 bin 586 TL ödeme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Daha önce 18 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılan harcamaları açıkladıklarını ve şimdi de 13 Ağustos 2018 tarihine kadar yapılan harcamaları paylaştıklarını belirten Doğan; Yönetim Kurulu olarak son derece şeffaf bir anlayışla hareket ettiklerini ve bundan sonraki süreçte de yapılan tüm harcamaları belirli periyotlarda kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.

Buna göre kulübümüzün 19 Temmuz 2018 – 13 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ödemeler şu şekildedir;