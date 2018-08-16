Abdullah Avcı: Tecrübemiz yeter

Avrupa Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu'nun ilk ayağında İstanbul'da 0-0 berabere kaldığı Burnley ile bugün rövanşa çıkacak Medipol Başakşehir
, tura olan inancını koruyor. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı
, zorlu mücadeleyi değerlendirdiği basın toplantısında tecrübeli bir ekip olduklarının altını çizdi. Avcı, "Dördüncü kez üst üste Avrupa kupalarında mücadele ediyoruz. Söz konusu süreçte dokuz farklı ülkenin ekipleri ile karşılaştık.
Ben ve ekibimin hayranlıkla takip ettiği Premier Lig
'in önemli bir takımıyla kozlarımızı paylaşıyoruz. Takımıma son derece güveniyorum. Burada topa sahip olarak, özgüvenli bir şekilde oynayarak tur atlamak istiyoruz.
Nihai amacımız; Avrupa Ligi'nde grup aşamasına adımızı yazdırmak ve sonrasında gidebildiğimiz yere kadar giderek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" açıklamasını yaptı.
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Burnley karşısında pas oyununa dayalı bir taktikle tur için gereken sonucu almaya çalışacaklarını aktardı.