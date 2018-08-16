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: Tecrübemiz yeter

, “Dördüncü kez Avrupa kupalarında boy gösteriyoruz. Dokuz farklı ülkenin takımları ile oynadık. Takımıma son derece güveniyorum” dedi

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Abdullah Avcı: Tecrübemiz yeter
Avrupa Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu'nun ilk ayağında İstanbul'da 0-0 berabere kaldığı Burnley ile bugün rövanşa çıkacak , tura olan inancını koruyor. Başakşehir Teknik Direktörü , zorlu mücadeleyi değerlendirdiği basın toplantısında tecrübeli bir ekip olduklarının altını çizdi. Avcı, "Dördüncü kez üst üste Avrupa kupalarında mücadele ediyoruz. Söz konusu süreçte dokuz farklı ülkenin ekipleri ile karşılaştık. Ben ve ekibimin hayranlıkla takip ettiği 'in önemli bir takımıyla kozlarımızı paylaşıyoruz. Takımıma son derece güveniyorum. Burada topa sahip olarak, özgüvenli bir şekilde oynayarak tur atlamak istiyoruz. Nihai amacımız; Avrupa Ligi'nde grup aşamasına adımızı yazdırmak ve sonrasında gidebildiğimiz yere kadar giderek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" açıklamasını yaptı.

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Burnley karşısında pas oyununa dayalı bir taktikle tur için gereken sonucu almaya çalışacaklarını aktardı.
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Abdullah Avcı: Tecrübemiz yeter
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