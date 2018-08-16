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'te cep telefonu yasağı!

Bundesliga'nın rekor şampiyonluğuna sahip 'in yeni teknik direktörü 'ın oyuncularına cep telefonunda sınırlama getirdiği belirtildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 11:48
Bayern Münih'te cep telefonu yasağı!

Alman Bild Gazetesi'nin İnternet sitesinde yer verdiği bir haberinde, 'in yeni teknik direktörü 'ın oyunculara cep telefonu kullanımında sınırlama getirdiği kaydedildi.

Spor Bild'in kaynağını aktaran gazete, Niko Kovac'ın kulüp tesislerinde soyunma odalarında cep telefonu kullanımına karışmadığı, ama oyuncu kadrosu ile birlikte bulundukları yemek salonu, toplantı salonu ve terapi alanlarında cep telefonu kullanımını yasakladığını yazdı. Niko Kovac'ın söz konusu yasağı, oyuncu kadrosunun yemek salonunda ve toplantı salonlarında, cep telefonu ile meşgul olmak yerine, birbirleriyle konuşmalarını, kaynaşmalarını istediği belirtildi.

Cep telefonu yasağını bir çok oyuncunun tasdik etmediği öğrenilirken, Niko Kovac'ın yasaktan dönmeye niyetinin olmadığı kaydedildi.

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Bayern Münih'te cep telefonu yasağı!
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