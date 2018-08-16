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için tek umut Simon Mignolet

Kolombiyalı eldiveni İtalyan ekibine kaptıran , ’dan ayrılmak isteyen Belçikalı kaleci Simon Mignolet'e yoğunlaştı.

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Beşiktaş için tek umut Simon Mignolet

Fabri'nin Fulham'a gidişi sonrası kaleci arayışlarını sürdüren , David Ospina ile el sıkışırken, kulübü Arsenal'i ikna etmeyi başaramamıştı. Bu olumsuz gelişmeye rağmen, umutlarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, İtalya'dan gelen haberle sarsıldı. Napoli, bir süredir transfer gündeminde yer alan Kolombiyalı eldiveni bugün sağlık kontrolünden geçireceğini duyurdu. Ospina'yı 'ye kaptıran Beşiktaş, listesinin ikinci sırasında yer alan Simon Mignolet üzerinde yoğunlaşma kararı aldı. İngiliz basını da siyahbeyazlıların Belçikalı kaleciyi kiralamak için kulübü ile görüşmelere başladığını yazdı. Ada ekibinde üçüncü kaleci durumuna düşen Mignolet, Beşiktaş'a olumlu yaklaşıyor.

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Beşiktaş için tek umut Simon Mignolet
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