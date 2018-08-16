Beşiktaş için tek umut Simon Mignolet

Fabri'nin Fulham'a gidişi sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, David Ospina ile el sıkışırken, kulübü Arsenal'i ikna etmeyi başaramamıştı. Bu olumsuz gelişmeye rağmen, umutlarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, İtalya'dan gelen haberle sarsıldı. Napoli, bir süredir transfer gündeminde yer alan Kolombiyalı eldiveni bugün sağlık kontrolünden geçireceğini duyurdu. Ospina'yı Napoli'ye kaptıran Beşiktaş, listesinin ikinci sırasında yer alan Simon Mignolet üzerinde yoğunlaşma kararı aldı. İngiliz basını da siyahbeyazlıların Belçikalı kaleciyi kiralamak için kulübü Liverpool ile görüşmelere başladığını yazdı. Ada ekibinde üçüncü kaleci durumuna düşen Mignolet, Beşiktaş'a olumlu yaklaşıyor.

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