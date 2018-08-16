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'da bir ayrılık daha kapıda! ...

İtalya Serie A ekiplerinden , 'dan 'i transfer etmek istiyor.

SABAH İNTERNET Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 16:23
Bursaspor'da bir ayrılık daha kapıda! Aziz Behich...

ekiplerinden 'un başarılı sol beki 'e Serie A'dan talip var.

Ekong'u Udinese'ye satan spor'da şimdi de Avustralya Milli Takımı ile 'nda boy gösteren Aziz Behich'e talip çıktı. İtalya Serie A ekiplerinden 'nın Aziz Behich için zemin yokladığı ve Bursa ekibine resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

GASPERINI ÖZELLİKLE İSTİYOR

Bu sezon 3'lü savunma oynamayı planlayan Atalanta patronu, Gian Piero Gasperini'nin hücumdaki etkili oyunu nedeniyle Aziz Behich'i istediği belirtildi. Geçen yıl Bursaspor formasıyla 5 gole imza atan Aziz, Dünya Kupası'ndaki performansıyla da beğeni toplamıştı. Aziz, Hollanda'dan PSV ile İspanya'dan Leganes'in de listesinde.

AYRILIKLAR CAN SIKIYOR

Öte yandan John Bostock'un Toulouse'a, Titi'nin Göztepe'ye ve son olarak da Ekong'un Udinese'ye satılmasıyla kilit oyuncu sıkıntısı çekmeye başlayan Bursaspor'da bu durumun teknik heyetin canını sıktığı, 'nın da bu durumdan rahatsız olduğu ifade edildi.

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Bursaspor'da bir ayrılık daha kapıda! Aziz Behich...
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