Bursaspor'da bir ayrılık daha kapıda! Aziz Behich...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un başarılı sol beki Aziz Behich'e Serie A'dan talip var.

Ekong'u Udinese'ye satan Bursaspor'da şimdi de Avustralya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren Aziz Behich'e talip çıktı. İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın Aziz Behich için zemin yokladığı ve Bursa ekibine resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

GASPERINI ÖZELLİKLE İSTİYOR

Bu sezon 3'lü savunma oynamayı planlayan Atalanta patronu, Gian Piero Gasperini'nin hücumdaki etkili oyunu nedeniyle Aziz Behich'i istediği belirtildi. Geçen yıl Bursaspor formasıyla 5 gole imza atan Aziz, Dünya Kupası'ndaki performansıyla da beğeni toplamıştı. Aziz, Hollanda'dan PSV ile İspanya'dan Leganes'in de listesinde.

AYRILIKLAR CAN SIKIYOR

Öte yandan John Bostock'un Toulouse'a, Titi'nin Göztepe'ye ve son olarak da Ekong'un Udinese'ye satılmasıyla kilit oyuncu sıkıntısı çekmeye başlayan Bursaspor'da bu durumun teknik heyetin canını sıktığı, Samet Aybaba'nın da bu durumdan rahatsız olduğu ifade edildi.