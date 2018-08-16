CANLI | Burnley - Medipol Başakşehir

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir 0-0'ın rövanşında Burnley'ye konuk oluyor. 21.45'te başlayacak ve Turf Moor Stadyumu'nda oynanacak bu karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu hakemlerinden Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcıları Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene.

BURNLEY - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

AVRUPA'DA 9. RANDEVU

Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 18. maçına çıkacak. Turuncu lacivertli ekip Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 17 maçta 3 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı.