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CANLI | Burnley -

, 3. ön eleme turu rövanş maçında İngiliz ekibi Burnley ile karşı karşıya geliyor. 21.45’te başlayacak bu büyük heyecanı sabah.com.tr’den takip edebileceksiniz.

Giriş Tarihi: 16.8.2018 19:19 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 19:19
CANLI | Burnley - Medipol Başakşehir

3. ön eleme turunda 0-0'ın rövanşında Burnley'ye konuk oluyor. 21.45'te başlayacak ve Turf Moor Stadyumu'nda oynanacak bu karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu hakemlerinden Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcıları Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene.

BURNLEY - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

AVRUPA'DA 9. RANDEVU

Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 18. maçına çıkacak. Turuncu lacivertli ekip Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 17 maçta 3 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı.

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CANLI | Burnley - Medipol Başakşehir
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