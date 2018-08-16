Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe'den bir transfer daha! Michael Frey...

'den bir daha! ...

için 'den flaş açıklaması geldi! İsviçre Ligi ekiplerinden FC Zürih'in sportif direktörü , oyuncuları için kulüplerin anlaştığını ve kendilerinin de foırvet arayışında olduklarını, Fenerbahçe'nin son kararını beklediklerini söyledi.

Giriş Tarihi: 16.8.2018 16:57
Fenerbahçe'den bir transfer daha! Michael Frey...

, oyuncunun sağlık kontrollerinden geçerek sözleşmeyi imzalamasını beklediklerini kaydederken; ", ile ilgilendiğini bize resmi yazıyla bildirdi ve teklifini yaptı. le ilgili son durum, kısa süre içinde belli olacak. Bu bir süreç, transfer gerçekleşemeyebilir. 24 saat içinde kesinleşmesini bekliyoruz ki, biz de yeni transfer yapalım, fazla zamanımız yok. Transfer sadece sağlık kontrolüne ve sözleşmelerin imzalanmasına kaldı. Yani son kararı Fenerbahçe verecek. Frey de gitmek istediğini söyledi, öyle olmasaydı zaten transfer görüşmesi yapmazdık" ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberi: Fenerbahçe, Emre Akbaba transferi konusunda Alanyaspor'la anlaştı

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ MICHAEL FREY KİMDİR?

Kariyerine Young Boys altyapısında başlayan li 1,89'luk forvet, 2014/15 yılında 3 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'e transfer oldu. Lille'de beklentilerin altında kalan oyuncu, önce Luzern'e kiralandı, 2016/17 yılında ise 500 bin euro bonservis bedeliyle Young Boys'a geri döndü. 1994 doğumlu forvet, geçen yaz ise 400 bin euro bedelle FC Zürich'in yolunu tuttu. 24 yaşındaki Frey, mavi-beyazlı ekibin formasıyla çıktığı 39 resmi maçta 16 gol, 6 asistlik performans sergiledi. (Sporx)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'den bir transfer daha! Michael Frey...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN