Fransa, FIFA sıralamasında zirvede

2018 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonu Fransa, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında zirveye çıktı.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ağustos ayı dünya sıralamasına göre, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nı Hırvatistan'ı 4-2 yenerek kazanan Fransa, 6 basamak yükselerek bin 726 puanla zirvenin yeni sahibi oldu.

Fransa'yı bin 723 puanla Belçika, bin 657 puanla da Brezilya takip etti. Final oynayan Hırvatistan, 16 sıra birden yükselerek 4. sıraya yerleşti.

Haziran ayı sıralamasında zirvede yer alan ancak Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayarak büyük bir sürprize imza atan Almanya, 14 sıra birden gerileyerek 15. oldu.

Türk Milli Takımı ise 38. sıradaki yerini korudu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 20 Eylülde açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim 1 Fransa 1726 +6 2 Belçika 1723 +1 3 Brezilya 1657 -1 4 Hırvatistan 1643 +16 5 Uruguay 1627 +9 6 İngiltere 1615 +6 7 Portekiz 1599 -3 8 İsviçre 1597 -2 9 İspanya 1580 +1 10 Danimarka 1580 +3