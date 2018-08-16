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, sıralamasında zirvede

2018 'nın şampiyonu , FIFA dünya klasmanında ilk sıraya yükseldi. 'nin sıralamadaki yeri değişmedi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 11:46 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 11:48
Fransa, FIFA sıralamasında zirvede

2018 'nın şampiyonu , Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında zirveye çıktı.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ağustos ayı dünya sıralamasına göre, 'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nı Hırvatistan'ı 4-2 yenerek kazanan Fransa, 6 basamak yükselerek bin 726 puanla zirvenin yeni sahibi oldu.

Fransa'yı bin 723 puanla , bin 657 puanla da takip etti. Final oynayan Hırvatistan, 16 sıra birden yükselerek 4. sıraya yerleşti.

Haziran ayı sıralamasında zirvede yer alan ancak Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayarak büyük bir sürprize imza atan , 14 sıra birden gerileyerek 15. oldu.

ise 38. sıradaki yerini korudu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 20 Eylülde açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Fransa1726+6
2Belçika1723+1
3Brezilya1657-1
4Hırvatistan1643+16
5Uruguay1627+9
6İngiltere1615+6
7Portekiz1599-3
8İsviçre1597-2
9İspanya1580+1
10Danimarka1580+3

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Fransa, FIFA sıralamasında zirvede
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