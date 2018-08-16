Göztepe, Tolga Ciğerci'yi pahalı buldu

Tarık Çamdal'la birlikte kadro dışı kalan Galatasaray'ın milli oyuncusu Tolga Ciğerci'ye sonunda bir talip çıktı. Süper Lig ekibi Göztepe, Tolga'yı resmen istedi. Ancak sarı-kırmızılı kulüp 3 milyon Euro'ya yakın bonservis ücreti talep edince bu transfer gerçekleşmedi. Bu rakamı ödemesinin mümkün olmadığını ifade eden Göztepe, pazarlık masasından kalktı. Sezon başında ağrılarını öne sürerek idmanlara çıkmayan Tolga, yurt dışı kampına götürülmemişti.

Galatasaray'dan yılda 2 milyon Euro alan Tolga, 2 sezonda 49 maça çıkabildi.