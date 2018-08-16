Süper Lig’de 2. hafta hakemleri belli oldu

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. hafta karşılaşmalarının hakemleri belli oldu.
Ligin 2. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakemleri şöyle:
Trabzonspor-Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Bursaspor-Kayserispor: Mete Kalkavan
Antalyaspor-Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy
Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
Akhisarspor-Çaykur Rizespor: Serkan Çınar
Erzurumspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk
Alanyaspor-Ankaragücü: Ali Şansalan
Galatasaray-Göztepe: Ali Palabıyık
Kasımpaşa-Başakşehir: Halis Özkahya