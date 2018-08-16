Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Süper Lig’de 2. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig’de 2. hafta hakemleri belli oldu

’de 2. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 10:33 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 10:42
Süper Lig’de 2. hafta hakemleri belli oldu

2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. hafta karşılaşmalarının hakemleri belli oldu.

Ligin 2. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakemleri şöyle:

Trabzonspor-Sivasspor:
Bursaspor-Kayserispor:
Antalyaspor-Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy
Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe:
Akhisarspor-Çaykur Rizespor:
Erzurumspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk
Alanyaspor-Ankaragücü: Ali Şansalan
Galatasaray-Göztepe:
Kasımpaşa-Başakşehir:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig’de 2. hafta hakemleri belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN