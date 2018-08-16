Trabzonspor'un "Yavru Fırtına Tribünü" yarın açılacak

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda minik taraftarlara özel olarak tasarlanan "Yavru Fırtına Tribünü'nün, Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak Demir Grup Sivasspor maçı ile hizmete gireceği belirtildi.

Minik taraftarlar için hazırlanan bin 200 koltuk kapasiteli tribünde oyun, eğitim ve eğlence alanlarının yer aldığı vurgulanan açıklamada, bu tribünden kombine alacakların maç öncesi seremoniye katılma hakkı, forma hediyesi, özel etkinliklere katılma şansı, TS Club indirimleri gibi çeşitli ayrıcalıklardan da yararlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, kulüp basın sözcüsü Zeyyat Kafkas'ın konuya ilişkin şu değerlendirmesi de yer aldı:

"Uzun zamandır gerçekleştirmek istediğimiz 'Yavru Fırtına Tribünü'nün yeni sezon itibarıyla hizmete girmesinden dolayı son derece mutluyuz. Trabzonspor'un geleceğine sahip çıktığını gösteren çok anlamlı bir proje bu. Yüzlerce çocuğumuz bordo-mavi sevgisini bu tribünlerde kazanacak. Tribün dostluklarını ilk defa burada tadacak. Bu tribünde kimsesiz çocuklarımızı, çocuk sevgi evlerinde büyüyen güzel kardeşlerimizi de ağırlayacağız. Onlar da burada Trabzonspor sevgisini tadacak ve taraftar bilincini kazanacaklar. Yarın kendi evimizde sezonun ilk mücadelesine çıkarken, yavru fırtınaların desteği ile iyi bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum."