Abdurrahim Albayrak'tan olay Emre Akbaba sözleri

Abdurrahim Albayrak'ın Emre Akbaba transferi için yaptığı açıklama şöyle:

"ALANYASPOR 7 MİLYON EURO İSTEDİ"

"2-3 aydan beri Hasan Çavuşoğlu ile beraber Emre Akbaba'yı konuşuyoruz. Bizden sevgili başkan 7 milyon euro istedi. Biz bu parayı mukavelesinin bitimine 7 ay kalan bir futbolcu için veremeyiz. Biz 2,5 milyon euro teklif vermiştik, son olarak 3 milyon euroya çıktık. Dün konuştuk ama 3 milyon euroda anlaşamadık."

"HASAN ÇAVUŞOĞLU'NU TAKİP ETTİM..."

"Kendisi 'ben Alanya'ya gidiyorum, yönetici arkadaşlarla konuşup size döneceğim' dedi. Kendisi 'Alanya'ya gideceğim, akşam 6'da uçağım var' dedi ama ben kendisini maalesef takip ettim, o saatte Alanya'ya uçak olmadığını öğrendim. Hasan Başkan Alanya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı aynı zamanda."

"EMRE AKBABA'YA BASKI YAPIYORLAR"

"Yöneticilerin Emre Akbaba'ya Fenerbahçe'ye transferi için baskı yaptığını da öğrendik. Emre sağ olsun 'ben Galatasaray'a gitmek istiyorum' demiş. Kafasını çelmek için 'Galatasaray seni Şampiyonlar Ligi'nde oynatamaz' demişler ama öyle bir şey yok. Biz onu alırsak Şampiyonlar Ligi'nde oynatacağız.

"EMRE İLE KONUŞUYORUZ"

"Bir futbolcu bana 'Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum' dese kesinlikle transfer etmem onu. Emre'yla hala telefonlarda konuşuyoruz"