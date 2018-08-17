Başakşehir uzatmada avlandı

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Başakşehir, ilk maçta evinde golsüz berabere kaldığı İngiltere Premier Lig ekibi Burnley'e rövanşta 1-0 yenilerek elendi. İlk yarıda Lennon'un tek gol girişimini Mert engellerken, Visca'nın 3 kez gole yaklaştığı anda usta kaleci Hart sahneye çıktı. Abdullah Avcı, 66'da kulübedeki en önemli kozu Adebayor'u sahaya sürdü. 80'de Caiçara'nın ortasında tecrübeli forvetin şutu üstten çıktı. İki maçın toplam 180 dakikasında tarafların gol atamadığı eşleşme uzatmalara gitti. Burnley, 82. dakikada giren Jack Cork'un 97'de gelen golüyle 1-0 öne geçti. Başakşehir; Emre, Visca ve Adebayor'la rakip kaleyi zorlasa da maçı kazanan ve playoff'a kalan Burnley oldu.

CENK YALNIZ BIRAKMADI

Başakşehir'in deplasmandaki maçına gelen Everton'un Türk yıldızı Cenk Tosun, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte tribündeydi.

AVCI: HART'I GEÇEMEDİK

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı maç sonu, erken riske girmelerinin tura mal olduğunu söyledi. Avcı, "Hart'ın net kurtarışları vardı. Takımına çok katkı sağladı. Oyun anlamında doğru işler yaptık ancak sonuçlandıramadık. Son saniyeye kadar denedik, olmadı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Yoğun bir maç trafiğinin içindeyiz. İyi dinlenip ligimizde devam edeceğiz" dedi.

ELİNDEN GELENİ YAPTI

Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu zorlu maçta 120 dakika sahada kaldı. 38 yaşındaki başarılı oyuncu, her zaman olduğu gibi arkadaşlarına sık sık uyarılarda bulunurken, çabasıtur için yeterli olmadı.

MOURİNHO'DAN SÜRPRİZ ZİYARET

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, Burnley maçı öncesinde Medipol Başakşehir takımını ziyaret etti. Turunculacivertlilerin kamp yaptığı otele gelen efsane teknik adam, Real Madrid'de birlikte çalıştığı Emmanuel Adebayor'la sohbet etti. Portekizli teknik adam, Burnley karşısında meslektaşı Abdullah Avcı'ya başarılar diledi.

DÖRDÜNCÜ DEĞİŞİKLİK

Uzatmaya giden Burnley- Başakşehir eşleşmesinde UEFA'nın bu seneki yeni kuralı sayesinde iki takım da dördüncü değişiklik hakkını kullandı.