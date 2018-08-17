Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Belhanda'dan Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek

'dan 'nin EURO 2024 adaylığına destek

Galatasaray'ın Faslı orta saha oyuncusu Younes , 'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığına destek verdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018 23:16 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 23:18
Belhanda'dan Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek

, Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamasında, Türkiye'deki statların çok iyi olduğunu belirterek, "Avrupa'da yapılanın en iyisi burada yapılıyor. Türkiye'deki tüm stadyumlarda oynadım ve Fransa'da, Almanya'da hatta Avrupa'daki tüm standartlar buradaki stadyumlarda da mevcut. Burada insanlar çok sıcakkanlı ve taraftarlar muhteşem. Gelecek misafirlere et yemelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de çok güzel bir sezon geçirdiğini vurgulayan Galatasaraylı futbolcu, "Çok güzel bir şehirde yaşama fırsatı buldum. Türkiye çok güzel ve kapasitesi olan bir ülke. Ayrıca altyapı olarak da oldukça gelişmiş olduğunu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Belhanda'dan Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN