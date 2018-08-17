Fenerbahçe'den Emre Akbaba hamlesi

Fenerbahçe'de Slimani sonrası stoper transferi beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarılacivertliler, Galatasaray'ın transfer edebilmek için bir aydır yoğun çaba harcadığı Emre Akbaba için Alanyaspor'a 4 milyon Euro'luk teklifle gitti. Cimbom'un yeşil-turunculu yönetimle yaptığı görüşmeler sürerken Fenerbahçe, devreye girerek, önerisini sundu. Akdeniz ekibi, bu teklife sıcak bakarken, oyuncuya bir İspanyol kulübünün de talip olduğu belirtildi. Bu takımın Yusuf Yazıcı ile de ilgilenen Real Sociedad olduğu öğrenildi.

AKBABA TAKIM İÇİN KARAR VEREMEDİ

Tekliflerin birbirine yakın olması nedeniyle Alanyaspor biraz daha fazla veren F.Bahçe ile el sıkıştı. G.Saray'ı isteyen Emre ise kararsız.. Milli futbolcu dün takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve gözler bugünkü görüşmelere çevrildi. Öte yandan dün akşam Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz TT Stadı'nda görüştüğü öğrenildi. Cengiz'in teklifi 3 milyon Euro'ya çıkardığı bildirildi. Bu arada Emre geçen sezon ligde 14 gol atıp 10 da asist yaparak takımının ligde kalmasında önemli rol oynamıştı.

ASLAN'IN KOZU PROTOKOL

G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, dün akşam A Spor'a yaptığı açıklamada yarın (bugün) Alanya başkanı Hasan Çavuşoğlu ile yeniden görüşeceğiz" derken, sarı-kırmızılıların kozunun Emre Akbaba ile yapılan protokol olduğu ortaya çıktı. Galatasaray'ın bir ay önce prensip anlaşmasına vardığı milli oyuncu ile imzaladığı protokolde transferden vazgeçilmesi durumunda ağır tazminat maddelerinin yer aldığı öğrenildi.

G.SARAY'I İSTİYOR

Emre Akbaba'nın küçüklüğünden beri sıkı taraftarı olduğu Galatasaray'a transfer olmak istediği iddia edilmişti.