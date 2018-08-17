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, Alman Milli Takım kararını açıkladı

'in Milli Takımı'nı bırakmasının ardından nasıl bir tutum alacağı merak edilen bir başka Türk oyuncu 'ın kararını verdiği açıklandı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018 12:43
İlkay Gündoğan, Alman Milli Takım kararını açıkladı

'ın Milli Takımı'nı bırakmayacağını duyuran Almanya basını, "Milli takımdan istifa yok, İlkay Gündoğan milli takımla yeni kariyer, başarılar bekliyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ile çekilen fotoğrafla başlayan ve 'in Alman Milli Takımı bırakmasına neden olan tartışmaların ardından gözlerin çevrildiği İlkay Gündoğan, instagram hesabından kararını açıkladı.

'de forma giyen İlkay Gündoğan, instagram hesabından yorum yapan bir taraftarın 'Bundan sonraki en büyük hedefin nedir?' şeklindeki sorusu üzerine, "Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmak ve Alman Milli Takımı ile de yeni başarılar, kariyer yaşamayı hedefliyorum" diye yanıt verdi.

İlkay Gündoğan'ın instagram hesabından yaptığı konuşmayı sayfalarına taşıyan Alman basını, İlkay Gündoğan'ın milli takımla devam etmek istediği haberlerine yer verdi. Alman Bild Gazetesi de, "Milli takımdan istifa yok, İlkay Gündoğan milli takımla yeni kariyer, başarılar bekliyor" diye yazdı.
2011 yılından beri Almanya Milli Takım kadrosunda bulunan İlkay Gündoğan, dönem dönem yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 27 maçta milli formayı giydi.

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İlkay Gündoğan, Alman Milli Takım kararını açıkladı
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