İyi ki varsın Negredo!

ATTI, ATILDI
Alvaro Negredo
, gol sonrası formasını çıkarıp sevinince ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Yıldız futbolcu, play-off turundaki ilk maçta Partizan'a karşı forma giyemeyecek. Dk. 42 VICTOR 1-0
Oğuzhan'ın orta sahada kaybettiği top sonrasında ev sahibi ekip hızlı atak geliştirdi. Tetteh ceza sahası dışından ara pasıyla topu Victor'a gönderdi. Savunmada Roco'dan sıyrılan Victor'un uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. Dk. 68 FRIESER 2-0
Roco'nun savunmadan vurduğu top yarı alanda LASK Linz'de kaldı. Ceza sahasına giren Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tolga Zengin
'den döndü. Topu tamamlayan Frieser takımını 2-0 öne geçirdi. Dk. 90+1 NEGREDO 2-1
Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortayı, Pepe ceza sahasının hemen içerisinde bulunan Alvaro Negredo'ya indirdi. İspanyol yıldızın gelişine çektiği şutta top LASK Linz ağları ile buluştu.? MAÇIN RÖNTGENİ 1-
Pozisyon olarak kısır geçen maçın 42.dakikasında Oğuzhan'ın top kaybı ile atağa kalkan LASK, adeta uykuya dalmış halde yakaladığı dört Beşiktaş
savunmacısını ekarte etti ve golünü Victor Sa ile buldu. 2-
Yenilen golde, golü atan Sa'dan çalımı yiyen Roco, bu pozisyondan üç dakika sonra yine adamını kaçırırken, kaleci ile karşı karşıya kalan Ranftl şutunu kaleye isabet ettiremedi. 3-
İlk 45 dakikada Oğuzhan ve Tolgay üretken olamazken, bu da Larin'in rakip ceza sahasında sadece 2 kez topla buluşmasına sebep oldu. 72'de oyundan çıkan Larin ikinci yarıda bir kez bile ceza sahasında topla buluşamadı. 4-
İlk yarıda sadece 1 şut atan ve bunda da isabet bulamayan, yaptığı 5 ortada da 1 isabet sağlayan Beşiktaş'ta Şenol Güneş
üretkenlik sorununu çözmek için ise ikinci yarıya Oğuzhan- Quaresma değişikliği ile başladı. 5-
İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü eline geçiremeyen Beşiktaş 68. dakikada yine Roco'nun hatasında topu rakibine kaptırırken, gelişen atak sonrası Frieser topu ağlarla buluşturdu. 6-
Quaresma'yı sola, Babel'i ise Oğuzhan'ın yerine 10 numaraya çeken Şenol Güneş, ilk isabetli şutunu oyuna 72'de giren Negredo ile 90'da buldu ve bu şut aynı zamanda turu getiren gol oldu. RAKİP PARTİZAN
Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı deplasmanda 2-1 yenen Partizan, evinde oynadığı rövanşı da 3-2 kazandı ve Beşiktaş'ın play-off turunda rakibi oldu. İki ekip daha önce tarihlerinde 3 kez karşılaşmış Beşiktaş 3 maçı da kazanmıştı. İSTENİLEN DÜZEYDE DEĞİL
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın özellikle ilk yarısında çok yavaş oynadıklarını ve yedikleri gollerin top kayıpları sonrası geldiğini söyledi. Tecrübeli hoca, "Hücum zenginliğimiz düşünülenin çok altındaydı. İyi oynamadık. Son dakikada turun gelmesi sevindirici ama olumsuz taraflarımız çok fazla" dedi. Golcülerin son durumlarını değerlendiren Güneş, "Negredo oyuna girdi, golünü attı. İyi de iş yaptı ancak fiziksel olarak istenen seviyede değil. Love, fiziki açıdan iyi olmasına rağmen üretimde yetersiz. İkisinin arasında daha istekli oynayan fakat gol atmakta sıkıntı yaşayan Larin var" diye konuştu. Şenol Güneş, maçın canlı yayını için devreye giren TRT'ye de teşekkür etti. OĞUZHAN'A ANINDA CEZA!
Maçın ilk yarısında kötü bir performans sergileyen Oğuzhan, 42. dakikada kaptırdığı topta Linz'in golü bulması üzerine Şenol Güneş'in hışmına uğradı. Tecrübeli hoca, ikinci yarının başında Oğuzhan'ı oyundan alırken yerine Quaresma'yı sahaya sürdü. Bu değişiklik sonrası Babel, 10 numara mevkiine geçti. MAÇ SON ANDA YAYINLANDI
Beşiktaş'ın dün akşamki maçını son anda TRT 1 ekranlara getirdi. İşte yaşananlar: Maçın yayın haklarını elinde bulunduran Avusturya kanalı, pazarlığı bir hafta önce 400 bin Euro'dan açtı. Son derece yüksek olan rakamı hiçbir kanal kabul etmedi. Rakam en son 150 bin Euro oldu. Ama yine talip çıkmadı. Siyah-beyazlı taraftarlar ise maçın yayınlanması için sosyal medyada kampanya başlatırken, kulübün telefonlarını kilitledi. Beşiktaş'a ve Başkan Fikret Orman
'a binlerce mesaj geldi. Bunun üzerine siyah-beyazlı kulüp, devreye girerek TRT'den destek istedi. TRT karşılaşmanın yayın hakkını satın alarak son dakikada mücadeleyi canlı verdi. ROCO KÂBUS GİBİ!
Teknik direktör Şenol Güneş, Beşiktaş'ı ilk maçtan iki değişiklikle sahaya sürdü. Necip Uysal
'ın yerine Roco, Gökhan Gönül
'ün yerine de Adriano'yu oynattı. Zincirleme hatadan kaynaklanan Linz'in ilk golünde rakibinden çalım yiyen Şilili stoperin payı büyüktü. İkinci gol de Roco'nun hatalı pası sonrasında geldi. Fatih DOĞAN 1 SORU 1 CEVAP Beşiktaş'ın futbolu ve son dakika golüyle gelen tur için düşünceleriniz nedir?
LASK Linz Teknik Direktörü Olivier Klasner, "Bu maç kulüp tarihi için çok önemli bir an"
sözünü
haklı çıkarmak istercesine futbolcuları güçlü bir performans
ortaya koydu. Maç başlar başlamaz Beşiktaş'ın
Şampiyonlar Ligi tecrübesini ve kalitesini etkisiz hale
getirmek için yüksek bir tempo sahaya yansıttılar. Beşiktaş orta sahasında Oğuzhan ve Tolgay başta olmak üzere bu baskıya gerekli cevabı veremedi.
Roco ve Oğuzhan'la top kayıplarının
bedeli ağır oldu. İlk golde Oğuzhan'ın
kaptırdığı top da Roco'nun yediği çalımla
Victor'dan geldi. Şenol Güneş ikinci yarı hata
üstüne hata yapan ve güven kaybeden Roco'yu
oyundan alır dedik, almadı. Dönen top ikinci
gol oldu. Negredo topu filelere göndererek
Roco'yu kurtardı ve turu getirdi. Dedi ki "Gol işi ciddi iştir. Çoluk çocukla olmaz..."