Trabzon siftah peşinde! 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Trabzonspor, ikinci haftada sahasında Demir Grup Sivaspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

11'LER BELLİ OLDU

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Zargo Toure, Hosseini, Onazi, Novak, Olcay, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Rodallega

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Douglas, Medjani, Uğur, Ziya, Emre, Hakan Arslan, Ndinga, Rybalka, Robinho, Kone

Bordo-mavili takımda Vahid Amiri ile Kamil Ahmet Çörekçi sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Slovenya kampından ayrılarak kasıklarından ameliyat edilen ve ligin ilk haftasında forma giyemeyen Burak Yılmaz ise takımla çalışmalara başladı. Golcü futbolcunun ağrılarının artmaması durumunda Sivasspor maçı kadrosunda yer alabileceği ifade edildi.

90 gün sonra taraftarıyla buluşuyor

Trabzonspor, Süper Lig'de 90 gün sonra Medical Park Stadı'nda bordo-mavili taraftarlarla buluşacak.

Geçen sezon 18 Mayıs'ta Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Karadeniz ekibi, bu sezon ilk kez taraftarı önünde bir lig maçına çıkacak.

Son galibiyet Karaman'ın takımına karşı

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Trabzonspor, sahasındaki son galibiyeti geçen sezon teknik direktör Ünal Karaman'ın görev yaptığı Kardemir Karabükspor karşısında 3-0'lık sonuçla almıştı.

Medical Park Stadı'nda Kardemir Karabükspor'un başında sahaya çıkan Ünal Karaman, 90 gün sonra bu kez bordo-mavili takımın başında olacak.

Ünal Karaman ayrıca, Demir Grup Sivaspor karşılaşmasıyla Trabzonspor'da teknik direktör olarak Medical Park Stadı'nda ilk sınavına çıkacak.

Biletlere yoğun ilgi

Bu sezon sahasında ilk resmi maçına çıkacak Trabzonspor'da karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösteriliyor.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Taraftarlarımızın göstermiş olduğu yoğun ilgi üzerine cuma günü saat 21.45'te oynayacağımız Demir Grup Sivasspor maçı için bugün saat 22.00'ye, maç günü ise maç saatine kadar tüm satış noktalarımızdan bilet yüklemesi yapılabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

İki takım arasında geride kalan 24 maçta Trabzonspor'un 12, Demir Grup Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 7 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un 35 golüne, Sivasspor 26 golle yanıt verdi.

Trabzon'da oynanan maçlar

Trabzon'da oynanan 12 maçta bordo-mavili takımın 1'i hükmen olmak üzere 2 mağlubiyeti bulunuyor. Evindeki 7 maçtan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmada da berabere kaldı.

Bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor karşısındaki yenilgilerini, 2007-2008'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0 önde götürdüğü maçta çıkan olaylar nedeniyle hükmen (3-0) ve geçen sezon 2-0'lık sonuçla almıştı.