6 gollü maçta Antalyaspor ile Konyaspor yenişemedi

Spor Toto Süper Lig 2. hafta maçınAntalyalyaspor, sahasında Atiker Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

1. dakikada Danilo'nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Doukara'nın dönerek şutunda top kalecide kaldı.



7. dakikada Danilo'nun sağ kanattan pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Vainqueur'un ayak içi plasesini kaleci son anda kornere çeldi.



8. dakikada sağ kanattan Hakan'ın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Diego düzgün bir vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0



39. dakikada Yatabare'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ömer Ali, kaleciyi çalımladıktan sonra yaptığı vuruşla ağları sarstı. 1-1





45. dakikada Jaohovic'in ceza alanı içinden sert şutunda direkten dönen topu önünde bulan Fofana plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

İKİNCİ YARI

52. dakikada Doğukan'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Doukara'nın sol çaprazdan sert şutunu kaleci çeldi, gole giden topu Ferhat kornere çıkardı.

53. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Yatabare, ortasını altı pas üzerine yaptı. Jahovic'in ıskaladığı topu Antalyaspor savunması ve Ömer Ali takip etti. Ömer Ali'nin ayağını koyduğu top ağlarla buluştu. 1-3

57. dakikada Diego'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci son anda topu kornere çeldi.

61. dakikada Yatabare'nin ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Jahovic'in zayıf şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

67. dakikada Sangare'nin sağ kanattan penaltı noktası üzerine ortasında Maicon kafayla topu ağlara gönderdi. 2-3

75. dakikada köşe vuruşunda Hakan'ın sağ kanattan penaltı noktası üzerine ortasında, Diego kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 3-3

82. dakikada Sangare'nin uzun pasında topla ceza sahasına giren Drole'nin şutunu kaleci çıkardı.

90+2. dakikada Drole'ye arkadan yaptığı hareket sonucu ikinci sarı karttan, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



STAT: Antalya

HAKEMLER: Alper Ulusoy xx, Mehmet Cem Satman xx, Volkan Ahmet Narinç xx

ANTALYASPOR: Boffin x, Sangare xx, Celutska x, Diego xxx, Chico x, Doğukan x (Harun dk. 68 x), Maicon xx, Danilo x (Drole dk. 56 x), Hakan xx, Vainqueur x (Yekta dk. 56 x), Doukara xx

YEDEKLER: Ferhat Kaplan, Osman, Mustafa, Salih, Birkan, Musa, Bahadır

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

ATİKER KONYASPOR: Serkan xx, Ferhat Öztorun xx, Ali xx, Uğur xx, Sukubic xx, Fofana xx (Hurtado dk. 82 x), Jonsson x, Volkan x (Jevtovic dk. 64 x), Ömer Ali xxx, Yatabare xx, Jahovic x (Milosevic dk. 73 x)

YEDEKLER: Ertuğrul, Diagne, Selim, Traore, Vedat, Opanasenko, Mücahit

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

GOLLER: Diego (dk. 8 ve 75), Maicon (dk. 67) (Antalyaspor), Ömer Ali (dk. 39 ve 53), Fofana (dk. 45) (Atiker Konyaspor)

KIRMIZI KART: Jevtovic (dk. 90+2) (Atiker Konyaspor)

SARI KARTLAR: Ferhat, Volkan, Ali (Atiker Konyaspor), Hakan (Antalyaspor)