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resmen gücü'nde

gücü'nden flaş ... Başkent temsilcisi, geçmişte Roma, Milan ve Atletico Madrid gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen 'yi kadrosuna kattı.

Giriş Tarihi: 18.8.2018 16:22 Güncelleme Tarihi: 18.8.2018 16:26
Alessio Cerci resmen Ankaragücü'nde

Spor Toto Süper Lig takımlarından Ankaragücü, İtalyan sağ kanat oyuncusu Alessio Cerci'yi etti.

Başkent kulübünün sosyal medya hesabından Cerci'nin transferiyle ilgili olarak yapılan açıklamada "Alessio Cerci Ankaragücü'müzde! Hoş geldin Cerci!" ifadelerine yer verildi.

31 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödenmeyecek. Cerci'nin, son olarak formasını giydiği takım olan Hellas Verona ile sözleşmesi sona ermişti.

, Roma, Brescia, Pisa, Atalanta, Fiorentina, Torino, Milan, Atletico Madrid ve Genoa takımlarında forma giydi.

Tecrübeli futbolcu geçen sezon formasını giydiği Hellas Verona'da 25 maça çıkarken 3 gol atıp 4 de asist yaptı.

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Alessio Cerci resmen Ankaragücü'nde
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