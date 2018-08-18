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'ne Fransız stoper! ...

, Fransız stoper 'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Giriş Tarihi: 18.8.2018 16:32
Ankaragücü'ne Fransız stoper! Thomas Heurtaux...

Spor Toto Süper Lig takımlarından 'nden üst üste bombaları! Önce Alessio Cerci'nin transferini açıklayan sarı lacivertliler, şimdi de Fransız stoper Thomas Heurtaux'u kadrosuna kattığını duyurdu.

gücü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Ankaragücü'müze hoş geldin Thomas Heurtaux" ifadelerine yer verildi.

30 yaşındaki futbolcu son olarak İtalya'nın Hellas Verona takımında kiralık olarak forma giyiyordu. Heurtaux geçen sezon Verona formasıyla 19 resmi maça çıktı.

Fransız futbolcu daha önce Caen, Cherbourg ve Udinese takımlarında forma giydi.

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Ankaragücü'ne Fransız stoper! Thomas Heurtaux...
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