En ucuz bilet Çaykur Rizespor'da

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasının ardından takımlar ilk iki haftada bilet politikasını belirledi. Lefter Küçünandonyadis sezonunda Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda en ucuz bileti 115 TL'den, Beşiktaş, Vodafone Park'taki en ucuz bilet 90 TL'den, Galatasaray ise Türk Telekom Stadyumu'ndaki en ucuz bileti 80 TL'den satıyor.

Süper Lig'in ilk 2 haftasında takımların sattığı en ucuz bilet fiyatları şu şekilde:

Fenerbahçe: 115 TL

Beşiktaş: 90 TL

Galatasaray: 80 TL

Medipol Başakşehir: 60 TL

Ankaragücü: 30 TL

Akhisarspor: 30 TL

Antalyaspor: 30 TL

Bursaspor: 25 TL

Göztepe: 22 TL

Trabzonspor: 20 TL

Aytemiz Alanyaspor: 20 TL

Evkur Yeni Malatyaspor: 20 TL

BB Erzurumspor: 15 TL

Kayserispor: 15 TL

Demir Grup Sivasspor: 11 TL

Kasımpaşa: 10 TL

Atiker Konyaspor: 10 TL

Çaykur Rizespor: 5 TL