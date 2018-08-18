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'ın yeni i Emre Akbaba 'da

'ın 'dan ettiği Emre Akbaba, Galatasaray taraftarının coşkulu karşılaması eşliğinde 'a geldi

Giriş Tarihi: 18.8.2018 01:34 Güncelleme Tarihi: 18.8.2018 02:17
Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba İstanbul'da

'ın yeni i Emre Akbaba 'a geldi.

Galatasaray'ın, 'dan transfer ettiği milli futbolcu Emre Akbaba İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'na 01.15'te iniş yapan Emre Akbaba'yı çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Akbaba daha sonra geniş güvenlik önlemleriyle kendisini götürecek olan araca bindi ve Galatasaraylı taraftarları sarı-kırmızılı atkıyla selamladı.

Emre Akbaba: "Galatasaray benim çocukluk hayalim, umarım formayı bir an önce giyerim. Taraftarın yaptığı tezahüratları gördüm, destek mesajlarını aldım. Beni çok duygulandırdı, inşallah onları mahçup etmeyeceğim."

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba İstanbul'da

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Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba İstanbul'da
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