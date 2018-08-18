Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın, Alanyaspor'dan transfer ettiği milli futbolcu Emre Akbaba İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'na 01.15'te iniş yapan Emre Akbaba'yı çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Akbaba daha sonra geniş güvenlik önlemleriyle kendisini götürecek olan araca bindi ve Galatasaraylı taraftarları sarı-kırmızılı atkıyla selamladı.

Emre Akbaba: "Galatasaray benim çocukluk hayalim, umarım formayı bir an önce giyerim. Taraftarın yaptığı tezahüratları gördüm, destek mesajlarını aldım. Beni çok duygulandırdı, inşallah onları mahçup etmeyeceğim."





Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba İstanbul'da