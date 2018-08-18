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3 puanı 3 golle aldı

, 'in ikinci haftasında 'u evinde 3-1 yendi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2018 18:40 Güncelleme Tarihi: 18.8.2018 18:45
Hatayspor 3 puanı 3 golle aldı

'in ikinci haftasında , sahasında 'u 3-1 yendi.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam, Baran Eraslan, Sezgin Çınar

Hatayspor: Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Yılmaz Özeren, Wellington (Dk.88 Buğra Temel), Selim Ilgaz (Dk.80 Hamza Gür), Caner Hüseyin Bağ (Dk.68 Dmytro), Murat Paluli, Sinan Kurumuş

Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Ahmet Karadayı, Berkay Yılmaz, Abdullah Sezgin, Can Sıkılmaz, Emre Eser (Dk.46 Arif Bostancı), Fatih Kızılay (Dk. 55 Melih Arslan), Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt, Cihan Aydın (Dk.46 Fatih Tultak), Berk Kervankıran

Goller: Dk. 6 Selim Ilgaz, Dk. 14 Mesut Çaytemel (Penaltıdan), Dk. 50 Yılmaz Özeren (Hatayspor), Dk. 20 Yusuf Akbulut (Penaltıdan) (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Dk.13 Berkay Yılmaz, Dk. 80 Can Sıkılmaz, Dk. 85 Arif Bostancı (Kardemir Karabükspor)

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Hatayspor 3 puanı 3 golle aldı
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