Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’ten skorboard açıklaması

Spor Toto Süper Ligi'nin 2. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'yi evinde 1-0 mağlup ederken karşılaşmaya, skorborda Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmanın skor görüntüsü yansıtıldı.

Maçın ardından konuyla ilgili açıklamada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: "Skor tabelasında yaşanan hadiseyle ilgili soruşturma başlatacağız" dedi.

Öte yandan aldıkları galibiyet hakkında da açıklamalarda bulunan Gevrek, "Bizim için çok anlamlı galibiyet. Arkası umarım gelir. Taraftarımıza teşekkür ederim. İyi oynadık. Futbolcu arkadaşlarımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.