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Malatyaspor Başkanı ’ten skorboard açıklaması

Evkur 'un 'yi sahasında 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın öncesinde Yeni Malatya Stadyumu skorbordunda Fenerbahçe'nin 'ı 6-0 mağlup ettiği maçın skoru yansıtıldı. Ev sahibi ekibin başkanı , maç sonrasında yaptığı açıklamada yaşanan bu olay hakkında soruşturma başlatacaklarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 19.8.2018 00:27 Güncelleme Tarihi: 19.8.2018 00:28
Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’ten skorboard açıklaması

Spor Toto Süper Ligi'nin 2. haftasında Evkur , 'yi evinde 1-0 mağlup ederken karşılaşmaya, skorborda Fenerbahçe'nin 'ı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmanın skor görüntüsü yansıtıldı.

Maçın ardından konuyla ilgili açıklamada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı : "Skor tabelasında yaşanan hadiseyle ilgili soruşturma başlatacağız" dedi.

Öte yandan aldıkları galibiyet hakkında da açıklamalarda bulunan Gevrek, "Bizim için çok anlamlı galibiyet. Arkası umarım gelir. Taraftarımıza teşekkür ederim. İyi oynadık. Futbolcu arkadaşlarımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’ten skorboard açıklaması
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