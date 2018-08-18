Malatyaspor - Fenerbahçe ne zaman saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler!

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica'ya elenen Fenerbahçe, Malatyaspor'u yenerek moral depolamanın peşinde. Spor Toto Süper Lig'in ikinci hafta karşılaşması öncesi iki takımında muhtemel 11'leri belli oldu. Malatyaspor - Fenerbahçe ne zaman saat kaçta?

MALATYAPOR FENERBAHÇE NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Bu akşam saat 21:45'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor; Ertaç, Sadık, Murat, Mina, Seth, Guilherme, Ahmed Ildiz, Adem, Aleksic, Dia, Boutaib

Fenerbahçe; Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Ayew, Barış, Guiliano, Soldado

HEDEF 10'DA 10

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u yenmesi halinde ligde üst üste 10. maçını kazanacak. Geçen sezon son 8 maçında puan kaybı yaşamayan sarı-lacivertliler, bu sezonun ilk haftasından da sahadan 3 puanla ayrıldı. Fenerbahçe ligde ayrıca 11 haftadır maç kaybetmiyor. Son olarak 4 Mart'ta Akhisarspor'a kaybeden sarı-lacivertliler, son 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiraladığı Cezayirli santrfor İslam Slimani, Malatya deplasmanında forma bekliyor. Teknik direktör Phillip Cocu, 30 yaşındaki golcü futbolcuyu hazır görmesi durumunda forma şansı verecek.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Aatıf Chahechouhe ile İsmail Köybaşı forma giyemeyecek. Malatya ekibinde ise geçen hafta kırmızı kart gören Issam Chebake, Fenerbahçe karşısında kadroda olmayacak.