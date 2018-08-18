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Rakamlar boşa gitti

, ekibi Burnley’e karşı iki maçta da oyun ve istatistiksel olarak üstünlük sağlasa da 210 dakikada yediği tek golle Avrupa’ya çok erken veda etti

Giriş Tarihi: 18.8.2018
Rakamlar boşa gitti
Burnley karşısında normal sürelerde gol yemeyen ve rövanş maçının uzatmalarında kalesinde gördüğü gol ile Avrupa'ya veda eden , oyun üstünlüğüne rağmen kazanmayı başaramadı. Turunculacivertliler ilk maçta yüzde 71 topla onayıp, 18 şut atarken, Burnley ise bu maçta yüzde 29 topla oynayıp, ancak 2 şut atabilmişti. Buna karşın Başakşehir 18 şutunun 1'ini ancak kaleye isabet ettirmişti. 'nın ekibi önceki akşam ise 12 şutunda 7 isabet bulurken, rakibine ise 7 şut şansı verdi ve bu şutların 4'ü kaleyi buldu. İngilizler'in yüzde 43 topla oynadığı ikinci maçta, Başakşehir ise yüzde 57 topa sahip oldu.
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Rakamlar boşa gitti
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