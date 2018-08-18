Rakamlar boşa gitti

Burnley karşısında normal sürelerde gol yemeyen ve rövanş maçının uzatmalarında kalesinde gördüğü gol ile Avrupa'ya veda eden Başakşehir
, oyun üstünlüğüne rağmen kazanmayı başaramadı. Turunculacivertliler ilk maçta yüzde 71 topla onayıp, 18 şut atarken, Burnley ise bu maçta yüzde 29 topla oynayıp, ancak 2 şut atabilmişti.
Buna karşın Başakşehir 18 şutunun 1'ini ancak kaleye isabet ettirmişti. Abdullah Avcı
'nın ekibi önceki akşam ise 12 şutunda 7 isabet bulurken, rakibine ise 7 şut şansı verdi ve bu şutların 4'ü kaleyi buldu. İngilizler'in yüzde 43 topla oynadığı ikinci maçta, Başakşehir ise yüzde 57 topa sahip oldu.