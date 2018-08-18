Son dakika: Fenerbahçe'de Cocu, Giuliano'nun ayrılacağını açıkladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olurken teknik direktör Phillip Cocu maç sonrasında yaptığı açıklamada Brezilyalı oyuncu Giuliano için başka bir kulüple anlaştıklarını açıkladı.

Giuliano'nun hangi takımla anlaşmaya vardığı henüz açıklanmazken Cocu konuyla ilgili, "Giuliano için kulübümüz bir kulüple anlaşmaya vardı. Giuliano aramızdan ayrılacak." ifadelerini kullandı

Geçtiğimiz sezon Rusya'nın Zenit ekibinnden 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 28 yaşındaki oyuncu sarı lacivertli formayla çıktığı 37 maçta 16 gol atarken 8 de asist yaptı.