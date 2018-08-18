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Son dakika: 'de Cocu, 'nun ayrılacağını açıkladı

Son dakika haberi... teknik direktörü , 2-1 mağlup oldukları maçı sonrası yaptığı açıklamada Brezilyalı oyuncuyu 'nun başka bir takımla anlaştığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 19.8.2018 00:13 Güncelleme Tarihi: 19.8.2018 00:21
Son dakika: Fenerbahçe'de Cocu, Giuliano'nun ayrılacağını açıkladı

, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 'a deplasmanda 1-0 mağlup olurken teknik direktör maç sonrasında yaptığı açıklamada Brezilyalı oyuncu için başka bir kulüple anlaştıklarını açıkladı.

Giuliano'nun hangi takımla anlaşmaya vardığı henüz açıklanmazken Cocu konuyla ilgili, "Giuliano için kulübümüz bir kulüple anlaşmaya vardı. Giuliano aramızdan ayrılacak." ifadelerini kullandı

Geçtiğimiz sezon Rusya'nın Zenit ekibinnden 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 28 yaşındaki oyuncu sarı lacivertli formayla çıktığı 37 maçta 16 gol atarken 8 de asist yaptı.

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Son dakika: Fenerbahçe'de Cocu, Giuliano'nun ayrılacağını açıkladı
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