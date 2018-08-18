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spor'da ayrılığını açıkladı

spor, genel koordinatör 'le yollarını resmen ayırdığını resmi sitesinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2018 18:58
Trabzonspor'da Özkan Sümer ayrılığını açıkladı

spor'da kulüp genel koordinatörlüğü görevini yürüten 'le yolların ayrıldığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün içinde bulunduğu şartlar, Sayın Özkan Sümer'in arzu ettiği şekilde çalışmasına ne yazık ki imkan vermemiştir. Bu doğrultuda, her zaman ve her koşulda 'un yanında olan Sayın Özkan Sümer ile yollarımız ayrılmıştır." denildi.

Özkan Sümer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek, "Bu vesileyle, kısa süre de olsa çalışma imkanı bulduğumuz, her zaman bilgi ve birikiminden yararlandığımız, bundan sonra da yararlanmayı arzu ettiğimiz Trabzonspor'un önemli değerlerinden biri olan Sayın Özkan Sümer'e teşekkür ediyor, kendisine sevgilerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Trabzonspor'da Özkan Sümer ayrılığını açıkladı
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