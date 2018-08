Abdurrahim Albayrak: Emre Akbaba’yı aşık olduğu renklere kavuşturdum

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yeni transfer Emre Akbaba'nın oyuna girer girmez 3 gol pozisyonuna girdiğini ifade ederek, "Emre Akbaba'yı aşık olduğu renklere kavuşturdum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Albayrak, sarı-kırmızılı taraftarların önemine vurgu yaparak, "35 bin Galatasaray taraftarı bayram tatiline gitmediler ve Galatasaray'ı yalnız bırakmadılar. Onların hepsine 'I love you' diyorum. Hepsini çok seviyorum. Bugün taraftarlarımıza her zaman olduğu gibi bugün de çok ihtiyacımız vardı. 90 dakika susmayan taraftarlarımızın hepsinin stada gelen, televizyonda seyreden veya radyoda dinleyen hepsinin bayramını kutluyorum. Bayramdan sonra da bekliyorum 3. maçımızda da taraftarımızla bütünleşip galibiyetlere devam ederiz" şeklinde konuştu.

"EMRE AKBABA'YI AŞIK OLDUĞU RENKLERE KAVUŞTURDUM"

Galatasaray'ın hafta içinde Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı genç futbolcu Emre Akbaba'nın transfer süreci ile ilgili konuşan Abdurrahim Albayrak, "Emre ile ilgili hakikaten 48 saat diyebilirim. Telefon bir yandan şarj cihazı bağlı bir yandan konuştum. Allah'ıma şükürler olsun ki Galatasaray formasını giymek istiyordu ben de elimden geleni yaptım. Sevdiği, aşık olduğu renklere kavuşturdum. Bugün de gördünüz girer girmez 3 gol pozisyonuna girdi. Bize ilerde çok faydası olacak bir arkadaşımız. İleride kendisinden daha da iyi faydalanacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"İKİ SARI-KIRMIZILI TAKIMDAN GALİP OLAN BİZ ÇIKTIK"

Abdurrahim Albayrak, transferlerle alakalı olarak yorum yapmaktan kaçınırken, şu ifadelere yer verdi:

"Aslında transferlerde daha önceden söylememek daha iyi olur. Söylendiğinde fiyat artıyor. Transfer işine girmeyelim. Gireceğimiz zaman zaten sizlere açıklıyoruz. Göztepe'yi de tebrik ediyorum. İki sarı-kırmızlı takımdan galip çıkan biz olduk."

"HAKAN BALTA'YA KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIKTIR"

Albayrak, Galatasaray'da forma giyen ve dün futbolu bıraktığını açıklayan Hakan Balta ile ilgili olarak da "11 senede 5 şampiyonluğu Galatasaray'da yaşamış çok efendi bir futbolcu. 5 dönem kendisiyle çalıştım hiçbir zaman bana en ufak problem çıkarmayan kaptan Hakan Balta'ya bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyorum. Hem Galatasaray'ın kapısı hem de şahsi kapım ona her zaman açıktır. Çok ahlaklı çok iyi hi��bir zaman sorun çıkarmayan bir futbolcu bugün gördünüz 40 bin kişi de ayakta alkışladı" ifadelerini kullandı.