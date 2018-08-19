Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Almanya Futbol Federasyonu, Mesut Özil konusunda çark etti!

, konusunda çark etti!

ile çektirdiği fotoğraf sonrası Almanların ırkçı saldırılarına maruz kalan 'le ilgili Başkanı 'den ezber bozan bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 19.8.2018 15:45
Almanya Futbol Federasyonu, Mesut Özil konusunda çark etti!

'in Almana Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladığını bildiride sert sözlerle yüklendiği Başkanı , son verdiği röportajda geçmişte söylediklerinden adeta çark etti. Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Bild'e konuşan Grindel, söz konusu olayda hatalı davrandığını kabul ederek şu ifadeleri kullandı:

"ARKASINDA DURMALIYDIM, ÜZGÜNÜM"

"Kendisine yöneltilen ırkçı saldırılar konusunda daha açık bir pozisyon almalı ve kendimi Mesut Özil'in önüne atmalıydım. Yaptığım açıklamalarda daha açık ve net ifadeler kullanmalıydım.? Özil'e yöneltilen ırkçı saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez. Almanya Futbol Federasyonu olarak onu hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüm.

Almanya Futbol Federasyonu olarak saygı, hoşgörü, Fair-Play gibi değerleri savunuyoruz. Bana göre bir takım birlikte kazanır ve kaybeder. Başarısızlık için sorumluluğu tek bir oyuncuya yüklemek saçma olur." (Fanatik)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya Futbol Federasyonu, Mesut Özil konusunda çark etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN