Antalya’da 3’er gol 1’er puan

Antalya
spor ile Atiker Konyaspor
arasında gol yağmurunun yaşandığı maçta kazanan çıkmadı: 3-3
. Mücadelede ev sahibi 8. dakikada Angelo ile öne çekti. Bu gole 39. dakikada Ömer Ali Şahiner ile cevap veren yeşil-beyazlılar, 45'te de Fofana ile 2-1 öne geçti
. İkinci yarıda Konyaspor, Ömer Ali Şahiner
ile farkı 2'ye çıkarırken, Antalyaspor
, 67'de Maicon ile skoru 3-2'ye getirdi. Akdeniz ekibi, 75'te de Angelo ile eşitliği sağladı: 3-3
. Kalan dakikalarda iki takım da yakaladıkları fırsatları değerlendiremeyince mücadele bu sonuçla tamamlandı. TL ÇAĞRISI
Konyasporlu futbolcuların dün giydikleri formanın sol kolunda Türk Lirası simgesi yer aldı. TL'yi desteklemek için böyle bir karar alan yeşil-beyazlılar, bir kıvılcım yaktıklarını ve diğer kulüplerden de destek beklediklerini bildirdi. İKİ HOCA DA MUTLU
Karşılaşma sonrası Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz iki farklı geriden gelip bir puan almalarının önemli olduğunu söyledi. Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise Üzüldüğümüz bir puan kaybı değil, mağlup da olabilirdik" dedi.