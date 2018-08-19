Bayram Bektaş: Umarım şeytanın bacağını kırarız

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bektaş, uzun zamandır sahasında kaybetmeyen bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Biz buraya kendi oyunumuzu oynamaya gelmiştik ve öyle de yaptık. Golü yiyene kadar daha fazla koşan ve net pozisyonlara giren taraftık. Bir tanesini değerlendirsek sonuç farklı olabilirdi. Çalıştıklarımız oturdu ama sonuçlandırmada biraz eksik kaldık. Her şeyi bu kadar iyi yapıp, sonuçlandırmayı iyi yapmadığınızda size gol yazmıyorlar." diye konuştu.

Bayram Bektaş, maçın ikinci yarısında da net pozisyonlar bulduklarını dile getirerek, "Oyuncularımı kutluyorum. Bu mücadele için bir puan hakkettiğimizi düşünüyorum. Futbolcularımız bu mücadeleyi yaptığı müddetçe bir iki hafta böyle gider ama sonra umarım şeytanın bacağını kırarız. Bu sezonu geçiş sezonu olarak görüyoruz. Ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.