Bursa’da sessizlik

Fenerbahçe'ye yenilen Bursaspor
, ligdeki ilk puanına Kayserispor
karşısında ulaştı: 0-0. 21. dakikada Barış Yardımcı'nın uzun pasıyla ceza sahasında buluşan Stancu, kaleci Lung ile karşı karşıya kaldı ancak top auta gitti. 41'de Stancu'nun yaptığı ortaya Yusuf Erdoğan ile yükselen Lung topu tokatlayarak tehlikeyi uzaklaştırdı.
Aynı dakikada Varela'nın pasında topla buluşan Umut yerden pas çıkarmak isterken Barış topu kornere attı. 50'de Yusuf'un ortasında Ertuğrul'un kafa vuruşu az farkla çıktı. 56'da Badji'nin pasında Yusuf, topu geçmek istediği Lung'a kaptırdı. 90'da Badji'nin sert şutu da hedefi bulmayınca maç golsüz tamamlandı: 0-0. BURAK KAPACAK FORMAYI KAPTI! Samet Aybaba
, geçen sezon A takımda bir maçta şans bulabilen Burak Kapacak'ı dün 90 dakika oynattı. 18 yaşındaki Burak maç sonu alkışlandı. DOUMBİA MÜJDESİ
Samet Aybaba maç sonu, "Henri Saivet'in lisansı henüz çıkmadı. İyi bir oyuncu aldık. Doumbia
da pazartesi- salı gelecek" dedi.