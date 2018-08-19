Akhisarspor ile Çaykur Rizespor puanları paylaştı

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Akhisarspor evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip 28. dakikada Vedat Muriqi'nin ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçerken karşılaşmanın skorunu tayin eden gol 66. dakikada Mustafa Yumlu'dan geldi. Akhisarspor'da Seleznyov, 45. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

AKHİSARSPOR 1-1 ÇAYKUR RİZESPOR (MAÇ SONUCU)

28' Vedat Muriqi

66' Mustafa Yumlu

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

4. dakikada Seleznov'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direkten geri geldi.

7. dakikada Fink'in ortasına Muriqi kafayı vurdu, kaleci Fatih son anda topu kornere çeldi.

11. dakikada Brabec'in ortasında Muriqi'nin kafayla indirdiği topla buluşan Musa'nın kafasında meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

15. dakikada Bilal Kısa'nın ortasında savunmanın hatasında topu önünde bulan Manu'nun şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

19. dakikada Robin Yalçın pasında kaleci Fatih'le karşı karşıya kalan Muriqi'nin şutunda Fatih meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

28. dakikada Aminu'dan aldığı pasla kaleci Fatih'i geçen Samudio pasını kale önünde bekleyen Muriqi'ye aktardı. Bu oyuncu da meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 0-1

45. dakikada Seleznov, Fink'e tükürdü. Pozisyonu VAR ile kontrol eden hakem direkt kırmızı kartla oyuncuyu ihraç etti.

İKİNCİ YARI

52. dakikada Robin Yalçın'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Fatih topu elinden kaçırdı. Meşin yuvarlak direğe çarpıp tekrar Fatih'te kaldı.

54. dakikada Fink'in ortasında topla buluşan Aminu'nun sert vuruşunda top üst direkten geri geldi.

57. dakikada Güray'ın sağ kanattan yerden ortasında ceza sahası içinde Manu'nun gelişine şutu üst direğe çarptı.

66. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası içine doldurduğu uzun topta Çaykur Rizesporlu oyuncular ofsayt gerekçesiyle bir an durdu. Topu önünde bulunan Mustafa Yumlu, kaleci Gökhan'ı geçip topu ağlara yolladı. 1-1

90. dakikada çalımlarla rakip ceza sahasına sokulan Manu'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Gökhan gole izin vermedi.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Serkan Çınar xx, Süleyman Özay xx, Erdem Bayık xx

AKHİSARSPOR: Fatih xx, Ömer Bayram xx, Mustafa xx, Caner xx, Vrsajevic xx (Onur Ayık dk. 58 x), Sissoko xx, Bilal Kısa xx (Onurcan dk. 58 x), Manu xx, Sergio xx, Lopes x (Güray dk. 22 xx), Seleznov xx

YEDEKLER: Lukac, Aykut, Eray, Josue, Larsson, Bora, Kadir

TEKNİK DİREKTÖR: Safet Susic

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan xx, Mehmet Uslu xx, Brabec xx, Fink xx, Saadane xx, Robin Yalçın xx, Musa Çağıran xx (Mustafa dk. 80 ?), Ali Çamdalı xx, Aminu Umar xx (Oğulcan dk. 80 ?), Muriqi xx, Samudio xx

YEDEKLER: Ujkani, Traore, Talbi, Abdullah, Jach, Petrucci, Süleyman, Orhan

TEKNİK DİREKTÖR: İbrahim Üzülmez

Goller: Mustafa Yumlu (dk. 66) (Akhisarspor), Muriqi (dk. 28) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Seleznov (dk. 45) (Akhisarspor)

Sarı kart: Fink (Çaykur Rizespor)