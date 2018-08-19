CANLI | Galatasaray - Göztepe

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. 21.45'te başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcıları ise Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan.

GALATASARAY - GÖZTEPE

Yeni sezonun ilk iç saha maçına çıkacak olan Galatasaray'da sakatlığı bulunan Garry Rodrigues dışında eksik oyuncu yok. Göztepe'de ise sezonun ilk haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Andre Casto, Andre Poko ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 maç men cezası alan kaleci Beto Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 7 maçı da kazanırken evinde oynadığı son 19 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Göztepe ise ligdeki son 9 deplasman maçında galip gelemedi.