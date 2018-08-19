Fenerbahçe’ye artçı şok

1-0 ALEKSİC DK. 70
Guilherme'nin sağdan ceza sahasına kestiği topa Aleksic'in vuruşu, kaleci Volkan'dan sekerek ağlara gitti. ?ALEKSİC RÜZGARI
Yeni Malatyaspor maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, yeni transferi Danijel Aleksic de performansıyla parmak ısırttı. Takıma sezon başı katılan yıldız oyuncu geçen haftaki 1 gol ve 1 asistlik performansından sonra dün gece de üç puanı getiren golü atarak takımını zirveye taşıdı. 9 Fenerbahçe
, Malatya'da önemli bir seriyi de geride bıraktı. Sarı-lacivertliler, 17 Mart'taki G.Saray beraberliğinin ardından gelen 9 maçlık galibiyet serisini bitirdi. F.Bahçe ligde son yenilgisini ise 4 Mart'ta 3-2 ile Akhisarspor'dan almıştı. MAÇIN RÖNTGENİ 1-
Fenerbahçe savunması topu çıkarırken kağnı gibi ağır! Roman, Skrtel, Topal gibi isimlerin topu çıkarmaya tekniği yetmiyorsa, ya bu sistemden vazgeçilmeli ya da o bölgede başka oyuncu denenmeli. 2-
Yeni Malatya, Fenerbahçe'nin topu geriden ağır çıkarmasını bir silah olarak kullandı. Maçın temposunu düşürdükçe düşürdü ve Fenerbahçe'nin hücum elemanları bu yüzden oyuna giremedi. 3-
Gençlik rüzgarı çok güzel, ancak Barış şu anda Fenerbahçe'de 11 oynayacak seviyede değil.
Dün Fenerbahçe'deki en kötü oyununu oynadı. 4-
Eljif gibi bir 'Elmas' bulmuşken halen Souza-Topal orta sahasıyla oynamak Fenerbahçe'deki üretkenliği azaltıyor. Belki yorgunluğu nedeniyle yedek oturdu, ancak en azından 45 dakika düşünülebilirdi. 5-
Slimani ilk maçında sürpriz şekilde 11 başladı. Fiziksel eksikleri olsa da her haliyle büyük futbolcu olduğunu gösterdi. 6-
Fenerbahçe teknik direktörlüğü, maçı 60 dakika izleyip sonrasında rutin müdahaleler yapmak değil. Cocu, ilk yarıdaki temposuz oyun sonrası yapmadığı hamlelerin bedelini mağlubiyetle ödedi. Hollandalı'ya ilk uyarı Malatya'da geldi.