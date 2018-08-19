Galatasaray, Emre Akbaba'nın maliyetini açıkladı

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Emre Akbaba'nın maliyetini KAP'a bildirdi. Sarı kırmızılı ekip tarafından yapılan açıklamada transfer için Aytemiz Alanyaspor'a 4 milyon Euro bonservis bedeli ve 3 yıllık anlaşmaya varılan 25 yaşındaki oyuncuya 1.750.000 Euro sabit ücret ödeneceği belirtildi.

Sarı kırmızılı ekip tarafından KAP'a yapılan resmi açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Emre Akbaba ve kulübü Aytemiz Alanyaspor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 1.750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Öte yandan Galatasaray, Emre Akbaba'nın 20 numaralı formayı giyeceğini ve imza töreninin başkan Mustafa Cengiz'in de katılımıyla saat 20:00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantısı Odası'nda gerçekleşeceğini açıkladı.

DUYURU | Emre Akbaba'nın imza töreni Başkanımız Mustafa Cengiz'in de katılımıyla saat 20:00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Odası'nda gerçekleşecektir. İmza törenini @GSTV, https://t.co/CcRxUlqT0E ve resmi hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. pic.twitter.com/F6XG49Yakj — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 18 Ağustos 2018