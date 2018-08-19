Haber Hattı

Ronaldo sessiz kaldı ama Juve kazandı
Dün yeni sezonu start alan İtalya Serie A'da tüm gözler Ronaldo'nun ilk maçına çıkacağı Chievo-Juventus karşılaşmasındaydı. Portekizli süper yıldız sessiz kalsa da siyah-beyazlılar geriden gelerek deplasmanda 3-2 kazanmayı bildi. Maça Juventus golle başladı. Üçüncü dakikada Sami Khedira
konuk ekibi öne geçirdi. Chievo, 38'de Stepinski ve 56'da penaltıdan Giaccherini'nin golleriyle güçlü rakibi önünde 2-1 öne geçmeyi başardı. Her zamanki gibi maçı bırakmayan son 7 yılın şampiyonu önce 75'te Bani'nin kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı, 90+3'te de Bernardeschi'nin golüyle 3 puanı kazanmayı başardı. Emre'ye büyük uyarı!
İspanya ekibi Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'a teknik direktörü Antonio Mohamed'den eleştiri geldi. İspanyol kulübünün yeni teknik direktörü, genç futbolcu için "Futbolun kolektif bir oyun olduğunu anlamalı, o zaman çok daha iyi bir oyuncu olacak" dedi. Arjantinli teknik adam, "Emre için ne yaptıysam kafasının içine giremedim, bunu anlamasını sağlayamadım. Ne düşünüyor bilemiyorum, o ne zaman takımın bir parçası olmayı başarabilirse o zaman yerini bulacak" ifadelerini kullandı. 21 yaşındaki milli futbolcu, dün La Liga
'nın ilk haftasında Celta Vigo'nun evinde Espanyol ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçta oyuna 52. dakikada girdi. ?Ankaragücü 1 günde 4 yabancı transfer etti Süper Lig
'in ilk haftasında G.Saray'a 3-1 yenilen Ankaragücü, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Roma, Milan ve A.Madrid formaları giyen İtalyan yıldız Alessio Cerci ile anlaşma sağlayarak 3 yıllığına kadrosuna kattı. 31 yaşındaki hücum oyuncusu, 14 kez İtalya Milli Takımı forması giydi. Başkent ekibi ayrıca 28 yaşındaki Fransız ön libero Moulin, 30 yaşındaki Fransız stoper Thomas Heurtaux ve 27 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek Brice Dja Djeje'yi de renklerine bağladı. ?Tite'den Pereira sürprizi
Brezilya'nın 7 Eylül'de ABD ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu belli oldu. Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşayan Sambacılar'da teknik direktör Tite kadroya yeni yüzler davet etti. Bu isimlerden en ilginci ise Manchester United'da forma giyen Andreas Pereira oldu. Kırmızılı şeytanların Belçika doğumlu 22 yaşındaki orta sahası Pereira, 100 yıl sonra Brezilya dışında doğup milli takıma seçilen ilk oyuncu oldu. Genç futbolcu geçen sezonu kiralık olarak Valencia'da geçirmiş ve La Liga'da sergilediği performansla adından söz ettirmişti. Bolt futbol hayaline Avustralya'da başlıyor
Atletizmin efsane ismi Usain Bolt'un Avustralya'daki futbol macerası resmen başladı. Central Coast Mariners takımıyla 6 haftalık deneme süresine başlamak için Avustralya'ya giden Dünya ve Olimpiyat şampiyonu atleti havalimanında yüzlerce taraftar karşıladı. 31 yaşındaki Bolt yaptığı açıklamada, "Ne yapabileceğimi göstermek için buradayım. Kapasitemi biliyorum"
dedi. Dünyaca ünlü sporcu deneme sürecinin ardından başarılı bulunması halinde en az 1 yılık sözleşme imzalayacak. Hekimoğlu altını vurdu
Avrupa Paralimpik Okçuluk Şampiyonası'nda, W1 Erkeklerde Bahattin Hekimoğlu Avrupa Şampiyonu oldu. Aynı kategoride yarışan Naci Yenier de bronz madalya kazandı. Ayrıca Klasik Yay Açık Sınıf Kadınlarda Merve Nur Eroğlu 2., Yağmur Şengül 4. oldu.
Çekya'nın Pilsen kentinde düzenlenen şampiyonada daha önce W1 Erkek Milli Takımı ile Klasik Yay Kadın Milli Takımı altın madalya elde etmiş, Makaralı Yay Erkek Milli Takımı ise gümüş madalya kazanmıştı.