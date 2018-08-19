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siftahı Karabük’le yaptı

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Hatayspor siftahı Karabük’le yaptı
, sahasında K. Karabük'ü Selim, Mesut (Pen.) ve Yılmaz'ın golleriyle yendi. Ev sahibi takım böylece sezonun ilk galibiyetini aldı. Tek golünü Yusuf'la bulan konuk ekip ise ikinci maçını da kaybetti.

GİRESUN, BAŞKENT'TEN EVİNE 3 PUANLA DÖNDÜ
Giresunspor, Başkent deplasmanında Osmanlıspor'u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 33'de Kürşat Sürmeli kaydetti. İlk hafta maçında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup eden Giresunspor puanını 6'ya çıkardı.

?ALTINORDU EVİNDE G.BİRLİĞİ'NE KAYBETTİ
İzmir'deki maçta Altınordu, Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi. Puanını 6'ya çıkaran konuk ekibin gollerini Bekir Yılmaz ve Nadir Çiftçi atarken, Altınordu'nun golü Kemal Rüzgar'dan geldi.
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Hatayspor siftahı Karabük’le yaptı
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