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İsmail Kartal: Taktik, disiplin anlamında oyuncularım en iyisini yaptılar

teknik direktörü İsmail Kartal, 'in 2. haftasında 'u deplasmanda 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018 01:14
İsmail Kartal: Taktik, disiplin anlamında oyuncularım en iyisini yaptılar

2. hafta maçında sahasında 'u 2-0 mağlup eden MKE 'nde Teknik Direktör İsmail Kartal," Bugün buradan istediğimiz puanı aldık. Çok mutluyuz. Bu 3 puanı taraftarlarımıza, camiamıza armağan ediyoruz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum ve Alanyaspor'u da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, bugünkü maça hafta içinden buyana rakibimizi iyi inceleyerek geldiklerini aktardı. Teknik Direktör Kartal, "Elimizdeki oyuncularla taktik disipline bağlı, çok genişlemeden kompakt bir şekilde, iyi mücadele ederek, rakibin etkili bölgeleri neresiyse o tarafları iyi kapatarak açılmadık. Rakibin fazla üzerine gitmeden, üzerimize çekerek arkada boş alanlar yaratıp kontrayla buradan puan yada puanlar almak istiyorduk.

Aramıza yeni katılan arkadaşlar oldu ama onların maalesef lisanslarını yetiştiremedik. Buna rağmen söylediğim görevleri elinden gelen en iyisini yapmaya çalışan taktik, disiplin anlamında oyuncularım en iyisini yaptılar. Bugün buradan istediğimiz puanı aldık. Çok mutluyuz. Bu 3 puanı taraftarlarımıza, camiamıza armağan ediyoruz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum ve Alanyaspor'u da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

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İsmail Kartal: Taktik, disiplin anlamında oyuncularım en iyisini yaptılar
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