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: olmadan oynamaya alışmalıyız

teknik direktörü , 'in 2. haftasında 'ne 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. 'nın Galatasaray'a transferinin ardından onun yerine Lucas'ı denediklerini belirten Bakkal, "Onsuz da oynamaya alışmamız gerek." dedi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018 01:18 Güncelleme Tarihi: 20.8.2018 01:18
Mesut Bakkal: Emre Akbaba olmadan oynamaya alışmalıyız

2. hafta maçında rakibi MKE 'ne 2-0 mağlup olan 'da Teknik Direktör ," Ben bugün özellikle ilk yarıdaki oyunla 10 kişi kalana kadar mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum" dedi.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz spor Teknik Direktörü Mesut Bakkal oyuna iyi başladıkları söyledi. Özellikle ilk yarıda istediklerini gerçekleştirdikleri aktaran Bakkal, "Özellikle ilk yarıda sadece kontrataktan yediğimiz pozisyonlar vardı. İstediklerimizi gerçekleştirdik. Daha iyi yapmamız beklenebilirdi. İkinci devre iyi başladık maça ama 10 kişi kalmamız bu hava şartlarında biraz sıkıntıya soktu. 10 kişiyken bile yarı sahada oynayan ve kaleye giden bir takım vardı.

Yediğimiz birinci golden sonrada biraz daha toparlanmaya çalıştık 1-2 oyuncu değişikliği yaptık. Kaçırdığımız bir gol var. Tabi talihsiz bir gol yedik. Bu futbol da var oyuncunun ayağı kaydı ve talihsiz bir gol yedik. Ben bugün özellikle ilk yarıdaki oyunla 10 kişi kalana kadar mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum. Oyuncularımı da söyledim, talihsiz bir maç oynadık ama bunu telefi edebilecek yeteneğe de sahipler. Bunlarda gerekli dersi çıkarıp önümüze devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"EMRE AKBABA OLMADAN OYNAMAYA ALIŞMAMIZ GEREK"

Bir gazetecinin " yokluğu arandı mı?" sorusuna yanıt veren Teknik adam Bakkal, "Emre Akbaba'nın yerine Lucas'ı denedik ama onsuz da oynamaya alışmamız gerek. Bu saatten sonra şartlar ne getirir bilemem tabi. Yönetimle beraber oturup değerlendirme yaparız" diye konuştu.

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Mesut Bakkal: Emre Akbaba olmadan oynamaya alışmalıyız
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