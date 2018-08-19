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Onyekuru, formasıyla ilk resmi golünü attı

’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Everton’dan kiraladığı genç futbolcu , maçının 42. dakikasında sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig'deki ilk golünü attı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018 22:41 Güncelleme Tarihi: 19.8.2018 22:42
Onyekuru, Galatasaray formasıyla ilk resmi golünü attı

Galatasray'da yeni transfer , ligde siftah yaptı. Nijeryalı futbolcu, 'de ilk 11'de sahaya çıktığı karşılaşmasının 42. dakikasında 'ı öne geçiren ilk golü kaydetti. Fernando'nun pasında Göztepe yarı sahasında bire bir kalan genç oyuncu, kaleci Göktuğ'un üzerinden aşırtma bir vuruşla takımını öne geçirerek, ilk resmi golünü atmış oldu.

Galatasaray'dan önce son olarak Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht'te forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, MKE Ankaragücü maçından sonra forma şansı bulduğu ikinci maçında ilk kez ağları havalandırmış oldu.

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Onyekuru, Galatasaray formasıyla ilk resmi golünü attı
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